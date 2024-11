Riccione. Nuova passeggiata e nuove banchine su viale Parini

Proseguono i lavori di riqualificazione del porto canale di Riccione, uno dei punti nevralgici e più rappresentativi della città. Dopo il completamento degli interventi su viale Bellini prima della stagione estiva, oggi, mercoledì 20 novembre, riprendono i cantieri sul lato opposto, lungo viale Parini.

Un progetto di riqualificazione ambizioso

Gli interventi si inseriscono nel piano complessivo di valorizzazione del porto canale, nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e viale dei Mille. Questa fase iniziale si concentra su viale Parini, nel segmento tra viale Dante e viale D’Annunzio.

“I lavori su viale Parini segnano un ulteriore passo nella trasformazione del volto di Riccione,” commenta la sindaca Daniela Angelini. “La passeggiata lungo il canale sarà un luogo accogliente, sicuro e suggestivo, perfettamente illuminato e arricchito da percorsi separati per i pedoni, protetti da aree verdi e separati dalla carreggiata.”

Gli interventi previsti

La prima fase si focalizza sulla costruzione di un muretto di contenimento progettato per garantire la sicurezza idraulica dell’area, in linea con le direttive regionali per fronteggiare le piene duecentennali. Questo muretto, che rappresenta la base per la futura passeggiata, sarà completato entro il 18 dicembre.

Successivamente, nel 2025, si procederà con la posa delle finiture: pavimentazione, sedute, illuminazione e aree verdi, in continuità con lo stile già adottato per viale Bellini. Una volta terminata la passeggiata, il muretto sarà inglobato nell’arredo urbano, risultando invisibile.

Modifiche alla viabilità

Durante i lavori, che si svolgeranno dalle 7:30 alle 17, la strada sarà accessibile solo ai bus. Al di fuori di questo orario e nei fine settimana, il transito sarà regolarmente consentito ai veicoli.

Il marciapiede rimarrà sempre fruibile, garantendo l’accesso ad abitazioni e attività commerciali. I ciclisti, invece, potranno utilizzare la pista ciclabile di viale Bellini durante i lavori su viale Parini.

“Questi interventi rappresentano un ulteriore passo verso la valorizzazione del porto canale, rendendolo sempre più funzionale e attrattivo per cittadini e turisti,” conclude la sindaca Angelini.

La riqualificazione del porto canale si conferma un elemento strategico per il futuro della città, con l’obiettivo di creare spazi pubblici moderni, sicuri e vivibili.