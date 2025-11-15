Riccione. Nuova palestra alla scuola “Fratelli Cervi” pronta entro giugno 2026

Con l’approvazione del progetto esecutivo per un importo di 400mila euro, l’Amministrazione comunale avvia il completamento della palestra di viale Ionio della scuola secondaria di primo grado “Fratelli Cervi”. Gli interventi riguardano l’installazione degli impianti termoidraulici, elettrici e le rifiniture interne.

L’obiettivo è concludere i lavori entro giugno 2026, permettendo a studenti e associazioni sportive di utilizzare la struttura già dal prossimo anno scolastico. Parallelamente proseguono anche i lavori su infissi e finiture esterne, con un investimento aggiuntivo di 100mila euro.

Il cantiere aveva subito un’interruzione nel 2022 a causa dell’inadempienza della precedente ditta appaltatrice, rendendo necessaria la risoluzione del contratto e l’avvio di un nuovo iter amministrativo per la messa in sicurezza e la ripresa dei lavori.

“Dopo aver ereditato un cantiere bloccato e reperito ulteriori risorse per fronteggiare l’aumento dei costi post covid, la fine dei lavori è sempre più vicina - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. È stato un percorso lungo e complesso, ma oggi raccogliamo i frutti di un lavoro costante. La palestra sarà un luogo di crescita, socialità e educazione ai valori dello sport: un’opera moderna, sostenibile e accessibile”.

La nuova palestra sarà a basso impatto ambientale, realizzata con materiali ecosostenibili e dotata di impianti ad alta efficienza energetica per riscaldamento, raffreddamento e illuminazione.