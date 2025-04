Riccione, nuova illuminazione a led per lo stadio Nicoletti

Dopo il rifacimento del manto in erba sintetica, della pista di atletica e la completa riqualificazione della centrale termica, il centro sportivo “Italo Nicoletti” si prepara a compiere un ulteriore passo avanti. È in arrivo un nuovo impianto di illuminazione a led, per uno spazio sempre più efficiente, sostenibile e accogliente.

L’intervento sulla centrale termica, già ultimato, ha visto un investimento di oltre 152.000 euro (oltre a Iva, spese tecniche e oneri), e ha permesso di dotare la struttura di un sistema di riscaldamento più performante e con un minore impatto sull’ambiente.

Ora tocca al relamping dello Stadio Comunale Nicoletti, che prevede la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con sistemi a led di ultima generazione. Un’azione strategica da circa 124.000 euro, che migliorerà la qualità dell’illuminazione e ridurrà sensibilmente i consumi energetici.