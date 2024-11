Riccione, nuova caserma dei Carabinieri: via libera del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Riccione, nella seduta del 28 novembre, ha approvato all’unanimità la deroga agli strumenti urbanistici comunali, necessaria per la realizzazione della nuova caserma nell’area di viale Cortemaggiore che sarà sede del comando compagnia dei carabinieri di Riccione.

“L’approvazione - sottolinea l’amministrazione comunale in una nota - rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di un’opera di rilevante interesse pubblico, prevista nell’ambito di un programma di razionalizzazione immobiliare promosso dall’Agenzia del Demanio, in collaborazione con il ministero dell’Interno e l’Arma dei carabinieri. Questo progetto mira, tra l’altro, alla dismissione di immobili attualmente condotti in locazione passiva, a favore di strutture più efficienti, moderne e funzionali.

La nuova caserma, che sorgerà su un terreno concesso dal Comune in diritto di superficie a titolo gratuito per 99 anni, comprenderà due edifici distinti: uno destinato a ospitare il comando compagnia e la stazione dei carabinieri, e l’altro riservato agli alloggi. L’amministrazione comunale ha deciso di ricorrere all’istituto della deroga agli strumenti urbanistici per velocizzare l’iter amministrativo e dichiarare la piena conformità urbanistica del progetto, nell’ambito della conferenza dei servizi convocata dall’agenzia del Demanio, in quanto il progetto presentato è difforme per altezza, distanze e superfici a quanto previsto nel Regolamento Urbanistico Edilizio. Tali deroghe sono ammesse in virtù della natura pubblica dell’intervento, e nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

La decisione si inserisce in un percorso avviato nel 2019, quando il consiglio comunale espresse per la prima volta un atto di indirizzo a sostegno della realizzazione della nuova caserma. Da allora, sono stati compiuti diversi passaggi amministrativi e tecnici, tra cui la variazione urbanistica per la localizzazione dell’intervento, l’approvazione della superficie destinata alla costruzione e la stipula di una convenzione con il ministero dell’Interno per regolamentare i rapporti tra le parti coinvolte.

Con l’approvazione della deroga, il Comune di Riccione conferma il proprio impegno a supportare iniziative che rafforzino la sicurezza e il benessere della comunità. La nuova caserma dei carabinieri rappresenterà un punto di riferimento essenziale per il mantenimento dell’ordine pubblico e della legalità nel nostro territorio, con strutture adeguate e all’altezza delle esigenze operative.

La realizzazione della caserma segna un traguardo importante per la città e per l’Arma dei carabinieri, un simbolo di presenza e tutela costante per la collettività”.