RICCIONE. Stava viaggiando su un monopattino elettrico nella zona del porto canale di Riccione. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione gli hanno chiesto di fermarsi per un controllo ma lui è fuggito. Un 24enne di origine albanese è stato però arrestato ritenuto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e danneggiamento aggravato.

Il giovane, durante la fuga, ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo via, ma successivamente è stato recuperato dai militari. Dopo un inseguimento a piedi protrattosi per alcune centinaia di metri lungo le vie adiacenti, i militari sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo in sicurezza.

I successivi accertamenti sull’involucro recuperato hanno permesso di appurare la presenza di 12 dosi di cocaina. La perquisizione, estesa al domicilio del 24enne, ha consentito di rinvenire denaro contante per un importo di 1.300 euro, sottoposto a sequestro unitamente allo stupefacente, poiché ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo previsto per oggi.