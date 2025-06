Riccione, nido tartarughe, si cercano volontari per controllarlo 24 ore su 24 GALLERY

RICCIONE. Il nido con 100 uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia di Riccione va monitorato 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana. Dalla Fondazione Cetacea arriva un appello: si cercano volontari. La deposizione delle uova, avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 giugno sulla spiaggia libera del Marano, si spiega, «è un evento di portata straordinaria che richiede il massimo impegno per proteggere il nido e garantire il successo della schiusa», che dovrebbe avvenire tra Ferragosto e la fine del mese di agosto. Il Comune, ricorda la Fondazione, ha emesso un’ordinanza urgente per tutelare l’area attorno al nido con una serie divieti e limitazioni per evitare rumori e vibrazioni che potrebbero disturbare l’incubazione, ma bisogna appunto garantire un presidio permanente. «Ogni singola ora di volontariato è un contributo prezioso e indispensabile per un evento che, ci auguriamo, porterà decine di piccole Caretta caretta a trovare la strada verso il mare», sottolineano da Fondazione Cetacea.

Chiunque desideri offrire il proprio tempo e partecipare attivamente a questa «importante missione di conservazione» è invitato a contattare la Fondazione Cetacea al numero 0541691557 o scrivere a: informazione@fondazionecetacea.org La Fondazione Cetacea torna a chiedere infine la massima attenzione e responsabilità da parte di cittadini e turisti: «Vi invitiamo a prestare attenzione a eventuali nuove tracce sulla sabbia. Questo avvistamento potrebbe non essere isolato. Se doveste incrociare una tartaruga marina in spiaggia, è cruciale mantenere una distanza di almeno 10 metri, non ostruire il suo campo visivo e, soprattutto, non utilizzare luci artificiali. Potrebbe essere in corso un’altra deposizione». In caso di avvistamenti contattare i numeri 0541691557 o 3345688320 o la Capitaneria di Porto al 1530.