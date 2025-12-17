Riccione, nidi e scuole dell’infanzia: tariffe invariate

Rimangono invariate le rette per i servizi a domanda individuale delle istituzioni dell’infanzia e del servizio di ristorazione per l’anno educativo e scolastico 2026/2027. Lo annuncia in una nota il Comune di Riccione: “La giunta comunale ha approvato i criteri e le tariffe. Un provvedimento che definisce in modo analitico le tariffe per i nidi d’infanzia comunali e convenzionati, le scuole d’infanzia comunali e il servizio di ristorazione scolastica, garantendo l’applicazione di fasce agevolate in proporzione Isee”.

Per i nidi d’infanzia e nido convenzionato “Maria Boorman Ceccarini” le tariffe sono articolate in oltre 30 fasce Isee. La retta mensile per l’orario intero (dalle 8:00 alle 16:00) parte da 65,63 euro e arriva alla retta ordinaria di 412,52 euro. Per le scuole d’infanzia comunali le tariffe mensili (orario intero) variano da 51,50 euro a 161,75 euro. Per quanto riguarda la ristorazione scolastica nelle scuole primarie la tariffa mensile variabile è pari a 2,50 euro a pasto, sempre commisurato all’Isee e sale fino a 6,80 euro a pasto (retta ordinaria).