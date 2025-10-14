Riccione, nidi d’infanzia: via libera all’abbattimento delle rette

La giunta comunale di Riccione in una nota comunica di avere approvato “l’abbattimento delle tariffe per la frequenza ai nidi d’infanzia comunali e al nido convenzionato Maria Boorman Ceccarini. La misura è resa possibile dall’adesione alla delibera della giunta regionale n. 796/2025, che rientra nel Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla riduzione degli oneri a carico delle famiglie per l’anno educativo 2025/2026. Questa iniziativa, che vede il Comune ricevere un finanziamento di 96.228 euro, rappresenta un importante sostegno al sistema di welfare locale, contribuendo a potenziare i servizi all’infanzia e a contrastare la povertà educativa”.

Dettagli e criteri di applicazione

Le agevolazioni tariffarie saranno applicate per l’anno educativo 2025/2026, fino a giugno 2026. La misura è riservata ai bambini e alle bambine le cui famiglie hanno presentato un’attestazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con valore non superiore a 26.000 euro. Per l’orario intero e l’orario ridotto, l’abbattimento della retta sarà differenziato in base al reddito. Per le famiglie con Isee fino a 16.000 euro, è previsto un abbattimento pari al 60% della tariffa. Ad esempio, per la fascia Isee più bassa la tariffa mensile orario intero si riduce da 65.63 euro a 26.25 euro. Per le fasce Isee da 16.000 a 26.000 euro, è previsto un abbattimento, comunque significativo, pari al 50% della tariffa. Ad esempio, per la fascia Isee da 16.001 a 17.000 euro, la tariffa si riduce da 309 euro a 154.50 euro.

Ulteriori agevolazioni e ampliamento della platea

Oltre al contributo regionale, le famiglie potranno beneficiare di un ulteriore abbattimento richiedendo anche il contributo INPS “Bonus Nido”. Grazie alla possibilità di sommare le due agevolazioni e individuando la fascia Isee di appartenenze si potrà ampliare in modo significativo la platea dei beneficiari con il rimborso totale della retta in molti casi e riduzioni rilevanti in base al reddito.

Modalità operative e durata