Riccione, nidi d’infanzia: via libera all’abbattimento delle rette

La giunta comunale di Riccione in una nota comunica di avere approvato “l’abbattimento delle tariffe per la frequenza ai nidi d’infanzia comunali e al nido convenzionato Maria Boorman Ceccarini. La misura è resa possibile dall’adesione alla delibera della giunta regionale n. 796/2025, che rientra nel Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla riduzione degli oneri a carico delle famiglie per l’anno educativo 2025/2026. Questa iniziativa, che vede il Comune ricevere un finanziamento di 96.228 euro, rappresenta un importante sostegno al sistema di welfare locale, contribuendo a potenziare i servizi all’infanzia e a contrastare la povertà educativa”.