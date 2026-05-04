Riccione, neopatentata ubriaca guida contromano: rischia fino a 5mila euro di multa

Il weekend del 1° maggio ha richiesto un massiccio impegno da parte del personale della Polizia locale nei tre comuni del Corpo di Riccione, Misano Adriatico e Coriano.. Tra i conducenti fermati, tre neopatentati sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico fuori norma; per loro, la legge prevede il tasso zero e si è proceduto con la sanzione amministrativa e la decurtazione di dieci punti dalla patente. In questo contesto, una ragazza è stata fermata mentre percorreva contromano una strada a carreggiate separate con un tasso alcolemico di 1,28 g/l; la giovane è stata denunciata per una violazione penale aggravata dall’età, che prevede un’ammenda di quasi 5.000 euro, l’arresto fino a 9 mesi e la sospensione della patente fino a un anno e mezzo, oltre alla sanzione per la guida contromano.