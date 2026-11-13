Riccione, nel fine settimana le finali del campionato italiano di freccette con 48 squadre

Al Playhall di Riccione sabato 14 e domenica 15 novembre, si disputeranno le fasi finali del Campionato italiano di freccette a squadre FIGeST-WDF – Federazione italiana giochi e sport tradizionali e World darts federation – disciplina steel. Sono attese da tutta Italia 48 squadre finaliste che si sono qualificate nei rispettivi campionati regionali. In pedana sono infatti attese: 9 squadre dal Friuli Venezia Giulia, 8 dalle Marche, 7 dalla Lombardia, 6 dall’Emilia-Romagna, 6 dal Veneto, 5 dal Lazio, 4 dall’Umbria e 3 dal Piemonte.