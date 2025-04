Riccione, nel 2024 sono arrivati 4,7 milioni dalla tassa di soggiorno, una cifra mai registrata prima

Conti pubblici in ordine e capacità di garantire equilibrio, investimenti e sostenibilità nel tempo. Il consiglio comunale di Riccione, nella seduta di ieri sera ha approvato il bilancio consuntivo 2024 che registra un risultato di amministrazione di oltre 34,1 milioni di euro e un avanzo di circa un milione per investimenti e di oltre 2,3 milioni di avanzo libero. Più nel dettaglio, le entrate correnti ammontano a 73,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 71,3 milioni dell’anno precedente. Di questi, 20,3 dall’Imu; 4,7 dall’imposta di soggiorno, un valore mai registrato in precedenza; 2,7 dall’addizionale Irpef. Gli incassi complessivi registrati tramite il sistema Siope ammontano invece a 166 milioni di euro, “a conferma della vivacità finanziaria dell’Ente e dell’efficacia nella gestione delle risorse”. Il patrimonio netto, proseguono dal Comune, sale a 230 milioni di euro, a fronte di debiti complessivi per 106, di cui 75 riconducibili a debiti finanziari stabili. Le immobilizzazioni materiali hanno un valore di 270 milioni di euro e quelle finanziarie di 35 milioni di euro. “Gli equilibri di bilancio, sia nella parte corrente che in quella in conto capitale, sono stati pienamente rispettati”.