Riccione, Negramaro in concerto venerdì 24 luglio

La programmazione di Riccione Music City propone ancora un altro grande appuntamento per le serate musicali sotto le stelle di piazzale Roma. Venerdì 24 luglio a salire sul palco saranno i Negramaro che faranno vivere a Riccione un’altra serata di grande musica live. L’amatissima band salentina porterà sul palco riccionese una tappa estiva dell’attesissimo tour “Una storia ancora semplice live 2026”, un viaggio lungo vent’anni tra grandi successi e nuovi brani.

Giuliano Sangiorgi, con la sua voce inconfondibile e la sua grande capacità di coinvolgere il pubblico, guiderà, insieme a tutta la band, la platea in un viaggio emozionale che ripercorre oltre due decenni di carriera straordinaria. La scaletta della serata proporrà un bilanciamento perfetto tra i brani storici che hanno segnato la storia del pop-rock italiano – da “Mentre tutto scorre” a “L’immenso”, passando per “Estate” – e i pezzi più recenti tratti dalle ultime produzioni discografiche della band. Ma il concerto si preannuncia anche pieno di emozioni con alcuni preziosi frammenti intimi e citazioni colte: tra un brano e l’altro, la band renderà omaggio ad alcuni dei più grandi pilastri della musica mondiale.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.it