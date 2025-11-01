Riccione, Negramaro in concerto il 24 luglio 2026

È ufficiale: i Negramaro porteranno Una storia ancora semplice 2026 a Riccione. Arriveranno in piazzale Roma con il loro tour nella serata del 24 luglio. Ad annunciarlo come «il primo grande evento musicale del progetto Riccione Music City 2026» l’assessore al Turismo Mattia Guidi.

«Riccione Music City - spiega - è l’iniziativa che punta a rafforzare il legame tra turismo, musica e territorio, trasformando la Perla verde in un palcoscenico diffuso».

Alla base della tournée c’è l’idea di creare un vero e proprio abbraccio collettivo con il pubblico. L’obiettivo è ripercorrere le tappe più significative della carriera dei Negramaro e celebrare i vent’anni di attività.

La band salentina apre così la stagione dei grandi live a pagamento, confermando Riccione tra le tappe che contano dei routing estivi nazionali. La scaletta è pensata come un regalo ai fan: un viaggio nella memoria e nel presente attraverso le hit che hanno definito vent’anni di carriera, in un abbraccio collettivo che intreccia palco, musica e vita. L’evento è organizzato da Vibe Srl, la stessa realtà che la scorsa estate ha firmato il Versus Festival allo Space.

Dunque, dal prossimo anno, alcuni concerti in piazzale Roma saranno anche a pagamento. E accanto ai Negramaro arriveranno anche altri grandi nomi del panorama musicale italiano. Gli annunci, però, giocoforza «saranno scaglionati in base ai contratti e al calendario degli artisti» fanno sapere dall’amministrazione. Accanto ai big, il Comune mette in campo un cartellone diffuso e curato tra mare e quartieri: format originali, progetti speciali, appuntamenti per famiglie e community. Non “riempitivi”, ma esperienze di qualità pensate per allungare la stagione, generare pernottamenti e valorizzare il brand cittadino.

Per pubblico e operatori il messaggio è netto: Riccione c’è, convince e si fa scegliere. Informazioni operative su accessi, servizi e orari saranno comunicate sui canali ufficiali dell’organizzazione e della band. Intanto, la rotta è tracciata: Riccione Music City parte da qui, con un’apertura che alza l’asticella e prepara il terreno ai prossimi annunci. I biglietti per Una storia ancora semplice – Tour 2026 sono già disponibili su ticketone.it.