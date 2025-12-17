Riccione, Natale al canile con visite guidate e momenti di festa

Riccione
  • 17 dicembre 2025
Natale al canile di Riccione
Natale al canile di Riccione

Sabato 20 dicembre, dalle 14 alle 19, il canile di Riccione di viale Albana apre le sue porte alla cittadinanza per un evento speciale: “Natale in canile”, un pomeriggio pensato per avvicinare le persone ai suoi ospiti a quattro zampe e alle loro storie.

Durante l’iniziativa, volontari e operatori di K. Lorenz e The Lorenz’s Pack accompagneranno i visitatori alla scoperta dei cani accolti nella struttura, raccontando i loro percorsi, spesso difficili, ma ricchi di speranza e attesa di una nuova famiglia.

Non mancheranno i momenti di convivialità e partecipazione attiva: sarà possibile prendere parte a una pesca di beneficenza, contribuendo con una donazione e ricevendo una sorpresa, oppure sostenere il canile acquistando al mercatino dei volontari shopper e guinzagli realizzati artigianalmente, idee perfette anche come regali natalizi solidali. I bambini si potranno intrattenere anche con un simpatico laboratorio di decorazioni natalizie.

Ad arricchire il pomeriggio, un gustoso aperitivo offerto grazie al supporto di Primadonna Lounge, Mammamia Riccione e Canapa House Riccione, a testimonianza di una rete di collaborazione che unisce il territorio nel segno della generosità.

Natale in canile” non è solo un evento, ma un invito a fermarsi, conoscere, condividere e, magari, aprire il proprio cuore a chi aspetta una seconda possibilità. Un modo diverso di vivere il clima natalizio, riscoprendo il valore della solidarietà e dell’incontro.

Per informazioni: tel. 0541 645454 - info@canilericcione.it

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui