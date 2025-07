Riccione, nascono suite di lusso al posto della Pensione Elde

Dove sorgeva la Pensione Elde in viale Rossini, nasce l’History Suite: 11 suite-appartamento ispirate alle divinità greche, create dalla famiglia De Luca. Afrodite, Atena, Artemide, Hermes diventano ambienti immersivi, pensati per offrire relax, bellezza e silenzio. «Ogni suite è un invito a riscoprire l’arte di sentirsi bene», spiegano i proprietari. Non semplici camere, ma piccoli templi del relax, in cui dialogano mito e design. Federalberghi Riccione accoglie con entusiasmo la nuova struttura: «È un grande segnale di fiducia vedere imprenditori che investono nella qualità e nel futuro turistico della città». Una nuova esperienza che unisce mito e accoglienza.