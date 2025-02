Riccione, nascondeva 78 dosi di cocaina in casa: arrestato spacciatore di appena 18 anni

I Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto un giovane cittadino albanese, appena maggiorenne, accusato dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 18enne, nel pomeriggio, era stato notato sul lungomare dalla pattuglia mentre si spostava in sella ad una bici: i militari decidevano così di procedere al suo controllo, nonostante il suo tentativo di allontanarsi. Fermato, i Carabinieri accertavano che era sprovvisto di documenti decidevano di approfondire le verifiche. Gli operanti si portavano presso il suo domicilio all’interno del quale rinvenivano in una busta di plastica 78 dosi di cocaina: le ulteriori ricerche consentivano di trovare prima e sequestrare poi oltre 1.000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta verosimile provento del reato. Il cittadino albanese veniva così tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto il divieto di dimora nella Provincia di Rimini.