Riccione, nasconde sotto la sella dello scooter 107 panetti di hashish: arrestato spacciatore

Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 34enne albanese, residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri una pattuglia del Radiomobile ha intimato l’alt a un autoveicolo in via Tasso. L’uomo alla guida, alla richiesta di documenti, mostrava evidenti segni di nervosismo e si poneva fortemente riluttante al controllo. Veniva così eseguita una perquisizione personale e veicolare, che consentiva l’immediato rinvenimento di un involucro, nascosto addosso la persona, con dosi di cocaina e hashish già pronte per la vendita. Gli operanti decidevano di estendere le ricerche presso l’abitazione del fermato, condotta anche con l’ausilio di Ziko, unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Riccione.

Il fiuto dell’animale e l’intuito investigativo dei Carabinieri portavano ad estendere la perquisizione allo scooter dell’uomo, parcheggiato nel cortile condominiale. Nonostante il rifiuto di consegnare le chiavi del motociclo, i militari accedevano al vano sottosella, rinvenendo 107 panetti di hashish e vari “sassi” di cocaina, confezionati sottovuoto.

Venivano così complessivamente recuperati oltre 10 chilogrammi di hashish e 700 grammi di cocaina, sequestrato materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Il 34enne, già gravato da precedenti per analoghi reati, è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, tradotto presso la Casa Circondariale in attesa del giudizio di convalida.