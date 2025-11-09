Riccione. Nasconde nello zaino e negli slip generi alimentari, poi alla cassa paga solo due lattine di birra. Arrestato ladro al supermercato

Sarà processato domani mattina per direttissima il 38enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine, arrestato sabato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso nel supermercato del centro commerciale “Perla Verde”.

L’uomo, insieme ad un complice denunciato in stato di libertà, è stato sorpreso mentre nascondeva in uno zaino schermato e addosso diverse confezioni di prodotti alimentari non di prima necessità, nel tentativo di eludere i sistemi antitaccheggio. Dopo aver oltrepassato le casse pagando soltanto due lattine di birra, i due sono stati fermati da un addetto alla vigilanza che, insospettito dal loro atteggiamento, ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto in pochi minuti, i militari hanno accertato la presenza dei due individui e recuperato l’intera refurtiva, del valore complessivo di oltre 160 euro, parte della quale era nascosta persino all’interno degli indumenti intimi di uno dei responsabili. La borsa utilizzata per nascondere la merce è risultata rivestita internamente con fogli di alluminio, artifizio che integra l’aggravante dell’uso di mezzi fraudolenti.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che l’arrestato era già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e colpito da un foglio di via obbligatorio dal comune di Gorizia, notificatogli proprio nella giornata di sabato. Il 38enne, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Riccione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria e in attesa della direttissima che, come detto, si terrà questa domani mattina in tribunale.