Riccione, nasce la scuola Carlo Acutis

Una giornata di grande emozione e soddisfazione per la Scuola Pubblica Paritaria San Carlo Acutis di Riccione, che oggi ha celebrato ufficialmente la propria intitolazione al giovane Santo, testimone di una fede capace di parlare al cuore delle nuove generazioni, attraverso l’attenzione verso gli altri e l’uso della tecnologia come strumento di bene.

La cerimonia ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la scuola, le famiglie e il territorio, con la partecipazione di numerosi ospiti. Presenti la sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa, il consigliere provinciale con delega all’istruzione Giuliano Zamagni, l’onorevole Beatriz Colombo e il questore di Rimini Ivo Morelli, insieme ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e ad altri esponenti delle istituzioni locali.

«È una giornata che ci riempie di gioia e di gratitudine», dichiara Paolo Lombardi, presidente dell’associazione dei genitori della San Carlo Acutis. «L’intitolazione a San Carlo Acutis rappresenta molto più di un gesto simbolico: significa scegliere ogni giorno un esempio da seguire e una direzione educativa da percorrere. Vogliamo che la nostra scuola sia un luogo in cui ogni bambino possa scoprire il proprio valore, crescere attraverso relazioni autentiche e imparare a guardare il mondo con fiducia e responsabilità».

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato lo svelamento di un’opera originale dedicata a San Carlo Acutis, realizzata dall’artista Francesco Zavatta e donata alla scuola. Un gesto di grande valore simbolico, che arricchisce gli spazi dell’istituto e lascia ai bambini un segno concreto e duraturo di questa giornata speciale.