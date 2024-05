Riccione, Namastè torna in mare: liberata la tartaruga adottata dai vincitori di “Una voce per San Marino” VIDEO

Oltre 150 i bambini presenti oggi sulla spiaggia di Riccione insieme alle loro famiglie, alla comunità romagnola, e ad una gremita rappresentanza istituzionale del Comune di Riccione e della Repubblica di San Marino.

Tutti uniti per salutare Namastè

Una grande festa di arrivederci quella che si è svolta oggi grazie a Marlù sul litorale riccionese: con la liberazione di Namastè, esemplare di tartaruga Caretta Caretta arrivata presso il centro di Fondazione Cetacea Onlus in seguito ad una cattura accidentale nella rete di un peschereccio, Marlù porta a termine il progetto solidale iniziato dopo l’edizione 2023 di Una Voce per San Marino.

I vincitori del contest canoro, i Piqued Jacks, in occasione della kermesse sammarinese hanno ricevuto il premio #MarluRicaricAmore, riconoscimento del valore di 5000 euro da destinare ad una causa benefica a loro preferenza: la scelta è caduta su un progetto a sostegno della salvaguardia del mare.

Ad ottobre dello scorso anno Marlù individua Fondazione Cetacea Onlus, organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella tutela dell’ecosistema marino e sceglie di collaborare con lei costruendo un progetto annuale di sensibilizzazione all’ambiente, volto ad educare e a coinvolgere i ragazzi sul tema della plastica in mare, con lo scopo di supportare il proprio territorio di origine. Si rivolge quindi agli istituti scolastici locali e unisce le scuole di San Marino e di Riccione.

“Desidero complimentarmi di cuore con tutte le ragazze, i ragazzi e gli insegnanti della Scuola Elementare di Montegiardino e delle Scuole A. Brandi e G. Zavalloni di Riccione - esordisce così Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Pubblica Istruzione della Repubblica di San Marino - insieme, con questo progetto, hanno perseguito contemporaneamente numerosi obiettivi: educazione alla cittadinanza attiva, sensibilizzazione verso l’ambiente, dialogo e partecipazione tra istituti scolastici e realtà del territorio uscendo dai confini quotidiani. Tutto il mio compiacimento va infine al condividere con la città di Riccione e con l’amica sindaca Daniela Angelini questa giornata che, auspico, possa essere la prima di una lunga serie, desiderando che le nostre scuole si confrontino e lavorino assieme più spesso”.

I bambini interessati, impegnati in un ciclo di incontri e laboratori finanziati da Marlù e perpetrati da Fondazione Cetacea, hanno approfondito quindi la conoscenza del mare e le problematiche legate all’inquinamento marittimo.

Il risultato di questo lungo e prolifico percorso è stato un lavoro collettivo finale, che diventerà presto un libro, digitale e cartaceo, stampato da Marlù, e la riabilitazione e liberazione di Namastè, adottata proprio in occasione del progetto Marlù #RicaricAmore.

Namastè infatti, curata e riabilitata presso l’Ospedale delle Tartarughe di Riccione, è stata dotata di un particolare tipo di GPS che permetterà di monitorarne costantemente gli spostamenti e le abitudini nelle acque libere e, a chi vorrà, di seguire le sue avventure in giro per il mondo proprio sul sito di Marlù.

I ringraziamenti di Sauro e Alice Pari, presidente e socia di Fondazione Cetacea, vanno alla band: “Vorremmo prima di tutto ringraziare davvero di cuore i Piqued Jacks per aver deciso di devolvere a noi il premio Marlù #RicaricAmore, e Marlù per aver reso possibile tutto questo, in particolare il bellissimo e importante percorso con le scuole che ha sensibilizzato più di un centinaio di bambini al rispetto del nostro mare Adriatico. Speriamo che questa sinergia che si è creata possa proseguire ed evolversi in future attività insieme”.

Anche la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha preso parte alla liberazione della Caretta Caretta: “Sono lieta di accogliere questa importante iniziativa a sostegno di Fondazione Cetacea che la nota azienda di gioielli Marlù ha realizzato accogliendo l’obiettivo comune di salvaguardare il nostro splendido mare e l’ecosistema marino, elementi fondamentali cui Riccione deve identità, cultura e tradizione. Questo importante progetto non solo rafforza l’impegno nella tutela dell’ambiente, ma coinvolge attivamente anche i bambini delle nostre scuole, sensibilizzandoli sull’importanza della protezione del mare, accendendo in loro la curiosità che instilla il rispetto per la natura e la vita marina, per farli crescere e diventare i custodi del nostro pianeta”.

“Abbiamo ideato come Marlù questo progetto e lo abbiamo concretizzato all’interno di MarluRicaricAmore, che mira a promuovere soprattutto tra i ragazzi e le ragazze della Generazione Z solidarietà e partecipazione, sensibilità ambientale e cultura ecologica - conclude Marta Fabbri responsabile Governance Marlù - in ragione di questo sono felice di anticiparvi che anche nell’edizione appena passata della kermesse canora sammarinese abbiamo consegnato ai Megara, vincitori 2024 di Una Voce per San Marino, il premio Marlù #RicaricAmore, che questa volta avrà come oggetto un’iniziativa a difesa e tutela degli animali, e anche questo nuovo progetto coinvolgerà le scuole e gli studenti dei nostri due paesi”.