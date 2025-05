Riccione Music City: una lunga estate 2025 di grande musica - Gallery

L’estate 2025 a Riccione si accende con Riccione Music City. L’amministrazione comunale presenta un calendario di oltre venti concerti distribuiti su quattro palcoscenici d’eccezione che vedranno protagonisti i grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale.

Piazzale Roma - Riccione Summer Music: il grande pop italiano in riva al mare di Riccione

Sei concerti gratuiti animeranno il palco di piazzale Roma affacciato sull’Adriatico, con alcuni grandi protagonisti del panorama musicale italiano. A dare l’avvio al ricco programma live sarà il 5 agosto Nek con Nek Hits, il viaggio in musica che ripercorre i più grandi successi dell’artista: il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni. Il 7 agosto piazzale Roma ospiterà una tappa del live Angelo-venti, il tour con cui Francesco Renga celebra insieme al pubblico i 20 anni della sua Angelo, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il concerto sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi brani più celebri. L’11 agosto arriveranno i Gemelli Diversi in un live ad alto tasso di coinvolgimento e ritmo. La storica band italiana porterà sul palco i suoi pezzi più amati e nuove sonorità, per una serata all’insegna dell’energia e delle emozioni. Giuliano Palma sarà protagonista di un imperdibile concerto il 14 agosto, pronto a far scatenare il pubblico con il suo inconfondibile sound. Una grande festa di Ferragosto all’insegna del ritmo, tra sonorità ska, rocksteady e i successi che hanno segnato la sua carriera da cantare insieme. Altro grande artista in arrivo a Riccione per l’estate 2025 sarà Alex Britti, uno dei musicisti e cantautori più amati della scena musicale italiana e internazionale. Il concerto di Britti, in programma il 20 agosto, sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato la sua ultraventennale carriera; uno spettacolo all’insegna della musica e delle emozioni scandite dal ritmo della sua inseparabile chitarra. Ma la musica a Riccione continuerà a far battere il cuore! Piazzale Roma non si ferma e l’estate in musica promette ancora emozioni travolgenti. All’orizzonte c’è l’ultimo grande concerto gratuito, in programma il 21 agosto, con un artista speciale che sarà svelato l’1 agosto.

Parco degli Olivetani - Versus Festival: l’anima urban di Riccione

Il Versus Festival, ospitato al Parco degli Olivetani, propone una line-up urban con i protagonisti della scena contemporanea che porteranno il meglio del rap, dell’urban e del pop crossover, in una cornice green trasformata in arena. Una proposta che svela l’anima urban di Riccione in cinque straordinari eventi live. Il programma parte l’1 agosto con il concerto di Irama, che porta sul palco il suo Live 2025. Cantautore tra i più amati della scena pop italiana, ha conquistato il pubblico con brani intensi e melodici. Il 2 agosto sarà la volta di Anna e Guè, che a Riccione arrivano rispettivamente con Anna Vera Baddie Summer Tour 2025 e La Vibe Summer Tour 2025. Anna, giovane rapper rivelazione, è nota per i suoi beat travolgenti e uno stile deciso. Guè, icona del rap italiano, unisce eleganza e street credibility nei suoi testi. L’8 agosto sul palco del Versus Festival saliranno Luchè, Silent Bob e Sick Budd. Luchè, ex Co’Sang, è conosciuto per le sue sonorità dark e i suoi testi introspettivi. Silent Bob, rapper dalla penna cruda e autentica, è una delle voci emergenti più interessanti. Sick Budd è un nome in crescita nella scena urban, apprezzato per il suo stile originale. Il 9 agosto il pubblico sarà trasportato in un party collettivo e liberatorio Teenage Dream che accenderà i ricordi e farà cantare intere generazioni sulle hit indimenticabili degli anni 2000 e Disney Channel. A chiudere la rassegna urban di Riccione, il 13 agosto, ci sarà Lazza con il suo Locura Summer Tour. Pianista e rapper, ha rivoluzionato la scena urban con un mix potente di tecnica e melodia. Tutti i concerti sono a ingresso a pagamento. Per informazioni: versusfestival.it

Piazzale Ceccarini - Riccione Summer Jazz: l’international sound nel cuore di Riccione

Dal 26 luglio al 3 agosto, piazzale Ceccarini ospita otto concerti gratuiti dedicati al jazz, con ospiti italiani e internazionali. La rassegna debutta il 26 luglio con il concerto straordinario di Billy Cobham Quintet. Riconosciuto come il più importante batterista jazz-fusion per la sua potenza e tecnica percussiva, Cobham ha raggiunto l’apice della fama a metà degli anni Settanta divenendo uno dei batteristi più acclamati nell’ambito jazz, fusion e rock. Il 27 luglio la rassegna ospita i Patagarri, rivelazione di X Factor 2024, che portano a Riccione il loro spettacolo tra swing, gipsy e teatralità del loro live L’ultima ruota del caravan tour. L’appuntamento sarà l’unica data della rassegna che si terrà sul palco del Parco degli Olivetani (ingresso a pagamento). Il 28 luglio la Myo Orchestra porta sul palco i giovani talenti e i musicisti della Mondaino Youth Orchestra insieme a Stefano Bedetti e Nico Gori. Con due formazioni – under e over 18 – la Myo è una vera fucina di talenti e un simbolo di eccellenza del territorio. Francesca Tandoi, una delle pianiste jazz più apprezzate del panorama internazionale, salirà in trio sul palco di piazzale Ceccarini il 29 luglio. Con il suo talento e il suo approccio originale al pianoforte, Francesca Tandoi ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il giorno dopo, 30 luglio, protagonisti della serata saranno Paolo Fresu & Omar Sosa, interpreti di un concerto straordinario che celebra il sodalizio fra il trombettista sardo e il pianista cubano. La fitta rassegna continua il 31 luglio con due protagonisti della scena musicale e culturale italiana: Andrea Mingardi in dialogo con Marino Bartoletti. Il grande musicista e compositore francese Michel Godard salirà sul palco l’1 agosto insieme a Tino Tracanna e Francesco D’Auria. Godard, interprete di musica classica e jazz, è uno dei pochissimi solisti di tuba e probabilmente l’unico solista di serpentone, strumento antenato della tuba che non aveva mai goduto di un repertorio solistico. Il 2 agosto Riccione ospiterà lo straordinario trombettista di fama internazionale Hermon Mehari mentre il 3 agosto, chiuderà la rassegna uno dei più acclamati sassofonisti italiani, Stefano Di Battista, nome di punta del jazz europeo e mondiale.

Spiagge di Riccione - Albe in controluce: arte e musica tra cielo e mare