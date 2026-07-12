Riccione Music City, il ciclone Geolier: in migliaia sotto il palco di piazzale Roma

Piazzale Roma si trasforma nel cuore pulsante della musica italiana per una notte che rimarrà impressa nell’estate della Riviera. Il cartellone di Riccione Music City ha vissuto ieri sera, sabato 11 luglio, uno dei suoi appuntamenti più attesi con il concerto di Geolier, fuoriclasse indiscusso della scena urban nazionale. I segnali di un evento memorabile c’erano tutti fin dall’annuncio della data e le aspettative sono state ampiamente confermate: una folla oceanica di turisti e fan, arrivati da ogni regione d’Italia, ha invaso il lungomare fin dalle prime ore del pomeriggio, attendendo pazientemente l’apertura dei cancelli.

Il rapper napoletano è salito sul palco con il carisma e la sicurezza che lo hanno portato a conquistare le classifiche, forte di un palmarès impressionante da 91 dischi di platino e 42 d’oro. La tappa riccionese del suo acclamato “Summer Festival Tour 2026”, arrivata dopo i trionfi negli stadi di Milano, Roma e Napoli, ha offerto uno spettacolo travolgente in perfetto equilibrio tra potenza sonora e impatto visivo. Al centro della scaletta i brani del nuovo album “Tutto è possibile”, cantati a squarciagola da una piazza vibrante e visibilmente entusiasta.

L’evento si è svolto senza alcuna criticità. Al termine della serata, l’amministrazione comunale di Riccione ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale sia ai tantissimi spettatori che hanno scelto la città per vivere questa grande notte di musica, sia a tutte le forze dell’ordine che, con il loro coordinamento, hanno garantito uno svolgimento del concerto in completa sicurezza e armonia.