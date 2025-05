Riccione, muore schiacciato dal suo trattore

Tragedia ieri sera nel Riminese. Un uomo di 74 anni è deceduto finendo in una scarpata con il trattore. È successo ieri sera verso le 21 lungo la Strada Provinciale, nel comune di Montefiore Conca, dove sono intervenuti i carabinieri di Riccione. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento ma stando al primo sopralluogo la vittima è uscita di strada col mezzo agricolo forse per un malore. I primi soccorritori del 118 hanno trovato il 74enne già in arresto cardiaco e, mentre hanno iniziato le manovre di rianimazione, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza da Bologna abilitata al volo notturno. Il 74enne è deceduto sul posto e il medico, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.