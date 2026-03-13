Riccione Motor Fest: motori e solidarietà in un week-end per veri appassionati

Motori, divertimento e solidarietà sono gli ingredienti di Riccione Motor Fest, la grande manifestazione motoristica in programma sabato 14 e domenica 15 marzo nella zona artigianale Raibano 2, lungo i viali Pennabilli, Carpegna, San Leo, Montefeltro e Gradara, in piazza della Cantoniera e Pietrarubbia.
L’evento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Cosmo Drift Team di Rimini, in collaborazione con Acsi Motorsport e con il patrocinio del Comune di Riccione. Grazie a una formula pensata per il divertimento di adulti e bambini, la manifestazione propone un ricco programma di esibizioni, esposizioni ed esperienze coinvolgenti. I visitatori potranno scoprire il mondo dei motori in totale sicurezza, ascoltare musica e mangiare all’aria aperta nell’area street food. L’ingresso è con donazione libera obbligatoria: il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comitato di Riccione della Croce rossa italiana e all’associazione Alzheimer Rimini.