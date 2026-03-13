Riccione Motor Fest: motori e solidarietà in un week-end per veri appassionati

Motori, divertimento e solidarietà sono gli ingredienti di Riccione Motor Fest, la grande manifestazione motoristica in programma sabato 14 e domenica 15 marzo nella zona artigianale Raibano 2, lungo i viali Pennabilli, Carpegna, San Leo, Montefeltro e Gradara, in piazza della Cantoniera e Pietrarubbia. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Cosmo Drift Team di Rimini, in collaborazione con Acsi Motorsport e con il patrocinio del Comune di Riccione. Grazie a una formula pensata per il divertimento di adulti e bambini, la manifestazione propone un ricco programma di esibizioni, esposizioni ed esperienze coinvolgenti. I visitatori potranno scoprire il mondo dei motori in totale sicurezza, ascoltare musica e mangiare all’aria aperta nell’area street food. L’ingresso è con donazione libera obbligatoria: il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comitato di Riccione della Croce rossa italiana e all’associazione Alzheimer Rimini.

Il programma del Motor Fest

L’apertura ufficiale è prevista per sabato 14 marzo alle 13.30, con le attività che proseguiranno fino alla mezzanotte. Grande attenzione sarà dedicata all’inclusione attraverso la mototerapia e l’autoterapia. Sabato, dalle 15 alle 18, Manuel Reggiani e il team 3zero3 Nolimit – punto di riferimento per queste attività in Romagna – insieme ai piloti del Cosmo Drift Team, offriranno un’esperienza indimenticabile: le persone con disabilità potranno vivere l’emozione di salire a bordo dei mezzi a fianco di piloti qualificati, in totale sicurezza. Sabato alle 22:30, al termine dello show motoristico, al “Riccione Motor Fest” esploderà la grande festa con musica, dj set e intrattenimento: un’occasione unica per incontrare i piloti e ammirare da vicino i mezzi da competizione in un’atmosfera di grande divertimento. Domenica 15 marzo i motori si accenderanno dalle 9:30 per una giornata di spettacolo che si concluderà alle 19:30. Alle 13 sarà presentato ufficialmente l’avvio del campionato Acsi Motorsport da Sauro Banetta, presidente di Acsi Motorsport, e da Oscar Cappiello, presidente di Cosmo Drift Team. Nell’occasione verrà lanciato il “DNS - Drift National Series”, il campionato nazionale nato con l’obiettivo di scoprire e valorizzare i nuovi talenti del drifting in Italia, offrendo loro una vetrina d’eccellenza nel panorama motoristico nazionale.

La Drift Arena, raduni statici e food truck

Per tutto il weekend sarà attiva la Drift Arena, un tracciato tecnico che ospiterà sessioni mozzafiato dove auto e camion da drifting, prototipi a tre e quattro ruote e mezzi da rally o velocità daranno vita a uno spettacolo adrenalinico. Si alterneranno, inoltre, emozionanti performance di stunt-show su due e quattro ruote. Un interessante spazio espositivo sarà dedicato ai raduni statici che spazierà dalle moderne supercar e auto tuning fino al fascino dei modelli d’epoca e allo stile inconfondibile delle grandi classiche americane, includendo anche raduni di ape in versione tuning, camion e trattori. I mezzi in esposizione lasceranno l’area espositiva in diversi momenti del weekend per sfilare lungo il tracciato in una parata di grande effetto. “Riccione Motor Fest” è anche “taxi drift” per il pubblico che avrà la possibilità di scoprire l’emozione di salire a bordo dei mezzi a fianco dei piloti, in massima sicurezza. Spazio anche ai piloti di domani con le aree dedicate all’avviamento ai motori. Non solo motori, ma anche convivialità e intrattenimento: per tutta la durata dell’evento sarà presente una grande area ristoro dedicata allo street food per mangiare all’aperto, oltre a una zona con simulatori di guida professionali per chi vuole testare le proprie abilità al volante.

Navetta e parcheggi gratuiti