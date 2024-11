Riccione, morto l’ex assessore Corrado Savoretti: “Un uomo dolce e di buon senso”

“Corrado è stato una delle persone più dolci e di buon senso che abbia mai conosciuto, dotato di un grande atteggiamento risolutivo di fronte ai problemi - ha ricordato l’ex sindaco di Riccione Daniele Imola che lo ha avuto come componente della sua giunta -. Era una persona di grande saggezza, capace di mediare nelle situazioni più delicate e un aiuto prezioso per tutta l’amministrazione.”

L’amministrazione comunale di Riccione in una nota esprime il proprio cordoglio e si unisce al dolore della famiglia e delle città di Riccione e Misano per la scomparsa di Corrado Savoretti, avvenuta ieri mattina, domenica 3 novembre, all’età di 83 anni.

Per anni, Corrado Savoretti è stato anche uno dei principali leader della scena politica di Misano Adriatico, ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale. Il suo impegno si è esteso anche al sociale, contribuendo alla realizzazione della tradizionale “Festa del Crocifisso” di Misano Monte. In una nota, l’amministrazione comunale di Misano Adriatico esprime “profondo cordoglio per la scomparsa di Corrado Savoretti, per anni consigliere comunale di Misano Adriatico, eletto tra le fila della Democrazia Cristiana. All’impegno politico si aggiunge quello nel sociale, in particolare per la frazione di Misano Monte, di cui è stato figura di riferimento. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del sindaco Fabrizio Piccioni e di tutta l’amministrazione comunale”.

La veglia di preghiera si terrà martedì 5 novembre alle 20:30 presso la parrocchia di Misano Monte. Il funerale sarà celebrato mercoledì 6 novembre: il corteo funebre partirà alle 9:45 dall’obitorio del cimitero di Misano Mare per dirigersi alla chiesa parrocchiale di Misano Monte, dove alle 10 avrà luogo la messa esequiale.