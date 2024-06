Riccione morto Adriano Raimondi, storico idraulico della Perla

Se n’è andato Adriano Raimondi, artigiano di 81 anni, molto conosciuto in città, nato e cresciuto a Riccione, era amato da molti per la sua grande laboriosità e il suo spirito imprenditoriale. Partendo da zero, riuscì a creare una ditta di termoidraulica che nel tempo si affermò come leader nel settore. La sua attività non era solo un lavoro, ma una vera e propria passione, un’estensione della sua identità. «Quando fu costretto a chiudere l’azienda, qualcosa in lui si spense, portandolo a ritirarsi gradualmente dalla vita pubblica», racconta il figlio Marco che ha lavorato con lui.

Il dolore dei familiari

Raimondi trovò conforto nei suoi hobby e negli affetti familiari. Amava dedicarsi alla falegnameria, curare il suo orto e coltivare la passione per il calcio, che condivideva con il figlio Marco. I nipoti erano il suo orgoglio e la sua gioia; li ha visti crescere e ha passato con loro tempo prezioso. Almeno per lenire quell’enorme vuoto lasciato dalla vendita della ditta. «Ha avuto problemi a causa di alcune operazioni non andate bene – spiega -, ha cominciato pian piano a lavorare esclusivamente per coprire le spese, fino alla dura decisione di chiudere. Cosa che ha rappresentato per mio padre la perdita di quello che avrebbe potuto definire un suo secondo figlio, per poi spegnersi pian piano».

Era una presenza familiare nel quartiere Punta dell’Est, dove abitava e dove si trovava l’azienda: «Era ben voluto da tutti, come un bonaccione. Era all’antica, come la mia mamma Carla, una coppia inseparabile da 54 anni. Io sono figlio unico e ho due figli, quando sono nati lui li ha coccolati, ma mentre loro crescevano, lui pian piano si spegneva. Gli acciacchi sono diventati problemi sempre più seri».

I funerali si sono svolti ieri presso la Chiesa Santissimi Angeli custodi di Punta dell’Est, con una partecipazione commossa di amici e parenti. Ora Adriano Raimondi riposa al cimitero Nuovo di Riccione.