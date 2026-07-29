Riccione, Molella torna a fare ballare il popolo dell’Aquafan VIDEO

Ieri pomeriggio all’Aquafan di Riccione si è fatta nuovamente la storia della musica dance. A fare tappa in consolle, in Piscina Onde, c’era Molella. Un grande ritorno per uno dei dj più amati del panorama nazionale e europeo. Nella quarta tappa del Maxibon Music Wave la superstar ha presentato le sue più grande hit della musica dance. Il producer discografico e conduttore radiofonico, ha richiamato il pubblico da ogni angolo d’Europa, alcune persone sono arrivate anche dall’Austria e dalla Svizzera. Molella è considerato uno dei pionieri e dei massimi esponenti della musica dance ed eurodance.

Il suo ritorno in Aquafan, da dove è partita la sua carriera come dj, lo ha emozionato tantissimo: “Qui ho dei ricordi indelebili. Alla Walky Cup è iniziato tutto. Per almeno tre stagioni ci ho suonato ogni sera. Un onore essere nuovamente qui oggi. Vedere così tanto pubblico è stato qualcosa di indescrivibile. Mi ha fatto davvero effetto. Sono felice e emozionato. Ho voluto condividere questa giornata anche con gli amici più cari e la mia famiglia perché ci tenevo molto”.