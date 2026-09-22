Riccione, minacce e violenza a una donna, una ragazza avvisa la Polizia Locale e fa scattare l’arresto

A Riccione la presenza capillare e costante della Polizia locale sul territorio ha permesso di arrestare in flagranza di reato un uomo di ventotto anni, residente in provincia di Bologna, sorpreso a Riccione dopo aver violato una misura cautelare coercitiva imposta dal Gip del Tribunale di Modena. Il provvedimento giudiziario vietava espressamente all’uomo di avvicinarsi a meno di mille metri da una donna con la quale aveva avuto una precedente relazione sentimentale. Il loro rapporto era stato segnato da ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica, a seguito dei quali la vittima aveva sporto formale denuncia, facendo scattare le procedure di tutela previste dal Codice rosso per le vittime di violenza di genere. Il tempestivo e meticoloso intervento delle agenti ha garantito la sicurezza e l’incolumità della donna, consentendo di applicare immediatamente le tutele previste dalla legge e di mettere l’indagato a disposizione della Magistratura.