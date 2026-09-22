Riccione, minacce e violenza a una donna, una ragazza avvisa la Polizia Locale e fa scattare l’arresto

A Riccione la presenza capillare e costante della Polizia locale sul territorio ha permesso di arrestare in flagranza di reato un uomo di ventotto anni, residente in provincia di Bologna, sorpreso a Riccione dopo aver violato una misura cautelare coercitiva imposta dal Gip del Tribunale di Modena. Il provvedimento giudiziario vietava espressamente all’uomo di avvicinarsi a meno di mille metri da una donna con la quale aveva avuto una precedente relazione sentimentale. Il loro rapporto era stato segnato da ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica, a seguito dei quali la vittima aveva sporto formale denuncia, facendo scattare le procedure di tutela previste dal Codice rosso per le vittime di violenza di genere. Il tempestivo e meticoloso intervento delle agenti ha garantito la sicurezza e l’incolumità della donna, consentendo di applicare immediatamente le tutele previste dalla legge e di mettere l’indagato a disposizione della Magistratura.

La segnalazione e le indagini sul territorio

L’operazione ha avuto origine nella serata di sabato 19 settembre, quando una pattuglia della Polizia locale era impegnata nei consueti controlli in viale Ceccarini per garantire la sicurezza durante gli eventi programmati in città. Gli agenti sono stati avvicinati da una giovane passante che, insospettita da un’accesa e preoccupante discussione tra un uomo e una donna, ha colto la forte condizione di agitazione e disagio della vittima, decidendo di rivolgersi subito al personale in servizio. Comprendendo la potenziale gravità della situazione, due agenti hanno raggiunto la donna per prestarle soccorso e ricostruire la dinamica dei fatti, mentre l’uomo si allontanava rimanendo nelle vicinanze. La centrale operativa della Polizia locale ha coordinato gli accertamenti per tutta la notte con l’ausilio di altre pattuglie. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di identificare compiutamente tutte le persone coinvolte, ricostruire la storia dei loro rapporti pregressi e risalire all’esistenza del provvedimento di divieto di avvicinamento emesso dal Giudice per le indagini preliminari.

L’arresto in flagranza e il processo