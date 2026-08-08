Riccione, mille persone con biglietto a 20 euro: la festa abusiva in spiaggia fa scattare la chiusura per 7 giorni

A Riccione l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea per sette giorni del Mojito Beach, situato sulla spiaggia lungo la passeggiata Goethe. Il provvedimento è stato adottato a seguito dei riscontri effettuati del Corpo di Polizia locale e della Questura di Rimini. La misura accessoria di chiusura temporanea del locale sarà pienamente operativa dalle 20 dell’8 agosto e si protrarrà fino alle 20 del 15 agosto, periodo durante il quale sarà vietata qualsiasi attività e l’apertura al pubblico della struttura; resta escluso dal provvedimento di chiusura l’esercizio in concessione dello stabilimento balneare.