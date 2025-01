Riccione. Migliaia di atleti per tre appuntamenti sportivi

Il nuovo anno sportivo di Riccione si apre con un calendario ricco di eventi che, a partire dal 4 gennaio 2025, attirerà in città migliaia di atleti provenienti da tutta Italia, rappresentando un’importante vetrina per numerose discipline sportive.

Calcio e basket giovanile: i primi protagonisti

Ad aprire le danze saranno i tornei di calcio e basket giovanile, che dal 4 al 6 gennaio vedranno partecipare oltre 2.500 giovani atleti ai tornei nazionali “Befana Basket Romagna” e “Befana Cup Romagna”, organizzati da New Centro Eventi di Chieti.

L’evento prenderà il via sabato 4 gennaio con una sfilata delle squadre partecipanti allo Stadio Nicoletti, prima di dare il via alle competizioni. Le categorie coinvolte comprendono:

Basket: Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti, Under 14, Under 15 e Under 17.

Calcio: Esordienti, Pulcini e Primi calci.

Riccione a ritmo di danza

Il 2025 prosegue a ritmo di musica con i prestigiosi appuntamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva. Dal 9 gennaio al 16 febbraio, per sei weekend consecutivi, il Playhall di Riccione ospiterà alcune delle competizioni più attese a livello nazionale:

9-12 gennaio: Campionati Italiani Assoluti di danze accademiche e tap dance.

17-19 gennaio: Competizioni di street dance.

25-26 gennaio: Gare di disco dance, danze jazz, orientali e argentine.

1-2 febbraio: Danze caraibiche.

6-9 febbraio: Danze standard e latinoamericane.

13-16 febbraio: Danze coreografiche e para dance.

Un impegno per lo sport e il turismo

«Il nuovo anno per Riccione inizia nel segno dello sport, con eventi che attireranno in città migliaia di atleti, tecnici e famiglie – ha dichiarato Simone Imola, assessore allo Sport di Riccione –. L’amministrazione comunale è impegnata nel promuovere il turismo sportivo e nel sostenere la pratica sportiva locale, fondamentale per il benessere dei cittadini. Questi appuntamenti rappresentano una straordinaria opportunità per la città, sia in termini di visibilità che di valorizzazione delle nostre strutture e del territorio».