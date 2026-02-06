Riccione mette il freno alle gare clandestine in moto: new jersey sul rettilineo della zona artigianale

Il Comune di Riccione scende in campo contro le corse clandestine avviando gli interventi di modifica della viabilità nella zona artigianale. In viale Sangiovese, in corrispondenza delle intersezioni con viale Barbera e viale Chianti, è in corso in via sperimentale, con finalità preventiva e deterrente, il posizionamento di barriere in calcestruzzo tipo new jersey, accompagnate da apposita segnaletica stradale.

Le deviazioni sulle strade laterali nei viali Barbera, Cagnina, Chianti e Barolo, permetteranno di interrompere il rettilineo del viale Sangiovese, lungo circa 440 metri, eliminando la principale caratteristica che negli anni ha favorito l’uso improprio della carreggiata rendendo quindi l’area più sicura per tutti gli utenti della strada.

Viale Sangiovese è infatti una delle arterie più lunghe, ampie e pianeggianti della città e, nelle ore serali e notturne — quando le attività produttive sono chiuse — diventa poco frequentata. Proprio queste caratteristiche hanno nel tempo attirato gruppi di giovani e giovanissimi protagonisti di comportamenti imprudenti con ciclomotori e moto.

Evidenzia il Comune in una nota: “L’intervento nasce da un percorso condiviso: l’amministrazione comunale ha svolto diversi incontri con le imprese della zona e ha raccolto le istanze degli imprenditori, anche attraverso una petizione, che chiedevano misure specifiche per migliorare sicurezza e vivibilità. Dopo sopralluoghi tecnici congiunti tra Polizia locale e Ufficio traffico è stata quindi definita una proposta sperimentale di modifica della viabilità, condivisa dagli operatori economici e compatibile con l’accessibilità e lo svolgimento delle attività produttive. A questo proposito la Polizia locale intensificherà il monitoraggio della zona nelle ore pomeridiane e serali. Con questa scelta l’amministrazione comunale ribadisce la volontà di agire concretamente per la sicurezza stradale, la tutela dei cittadini e la qualità della vita nella zona artigianale, puntando su soluzioni preventive, condivise e strutturali”.