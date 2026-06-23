Riccione. Mercoledì 24 chiuso un tratto di Corso Fratelli Cervi

Riccione
  • 23 giugno 2026
Una delle caditoie da sostituire
Una delle caditoie da sostituire

Mercoledì 24 giugno 2026, dalle ore 8:00 alle 19:00, il tratto di Corso Fratelli Cervi tra viale Sciesa e viale Ruffini sarà chiuso al traffico e alla sosta, con rimozione forzata. La misura si rende necessaria per consentire a Hera Spa di procedere alla sostituzione delle griglie delle caditoie stradali.

Sono esentati dal divieto i mezzi della ditta esecutrice, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i veicoli di emergenza sanitaria. Residenti e titolari di attività commerciali potranno accedere compatibilmente con l’avanzamento dei lavori. I pedoni potranno transitare negli spazi appositamente riservati e segnalati.

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