Alla Granturismo (piazzale Ceccarini, 11), lunedì 27 gennaio (Giorno della Memoria) alle 21:00 – ingresso libero –, andrà in scena lo spettacolo “Anne Frank” del Teatro Telaio di Brescia , con replica il mattino seguente dedicata agli studenti delle scuole di Riccione. Ispirato al celebre diario, lo spettacolo racconta con delicatezza e intensità la vita di Anna Frank, simbolo di resilienza e speranza. In un’atmosfera carica di emozioni, tre musicisti e attori (Asnesio Bosnic, Alessandro Calabrese e Pietro Mazzoldi) conducono il pubblico in un viaggio tra il tragico e il grottesco, evocando il mondo claustrofobico e paradossale vissuto dalla famiglia Frank. La regia di Matteo Rubagotti mescola narrazione, musica e effetti sonori per restituire il potere evocativo della cultura come antidoto alla follia. Lo spettacolo è presentato da Arcipelago/Fratelli di Taglia.

Lunedì 3 febbraio, alle 21:00, nella sala Concordia del Palazzo dei Congressi (viale Virgilio, 17), andrà in scena “Mein Kampf” di e con Stefano Massini, uno spettacolo prodotto da Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana. L’opera, inserita nel cartellone della stagione teatrale organizzato da Riccione Teatro, è scritta e interpretata da uno degli autori italiani più acclamati della scena contemporanea internazionale (Massini è stato il primo italiano di sempre a vincere il prestigioso Tony Awards per la drammaturgia nel 2022).

Nel 1924, Hitler dava alle stampe “Mein Kampf” (La mia battaglia). Nel 2016, la Germania ne ha permesso la ripubblicazione. Stefano Massini ha studiato tutti i discorsi di Hitler e la prima stesura del libro, creando uno spettacolo che mette in luce la paranoia del dittatore e la follia nazional-socialista. Massini offre una lettura lucida e provocatoria delle radici dell’odio, del pregiudizio e della disumanizzazione incarnati dall’ideologia nazista. In questo spettacolo, che esplora le dinamiche che hanno condotto alla tragedia della Shoah, l’autore invita non solo a ricordare, ma anche a interrogarsi su come le ideologie estreme possano prosperare quando si abbassa la guardia nella difesa dei diritti umani.

Il ritorno di Stefano Massini a Riccione, città a cui è legato sin dal Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” ricevuto nel 2005, ha un grande significato, non solo culturale. Nel 2022, Massini ha partecipato ai festeggiamenti per il Centenario del Comune con la performance “L’alfabeto delle emozioni”, inaugurando la sala Granturismo che in attesa della riqualificazione dello Spazio Tondelli ospita la stagione teatrale della città e consolidando così il suo rapporto con il pubblico e la comunità riccionese.

I biglietti per “Mein Kampf” di Stefano Massini sono disponibili presso la biglietteria di Riccione Teatro (Palazzo del Turismo, piazzale Ceccarini) aperta il martedì e il giovedì dalle 14:00 alle 18:00, oppure online su liveticket.it.