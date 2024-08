Riccione, maxi rissa tra turisti: si picchiano dal ragazzo di 18 anni fino alla signora di 67, nel locale arrivano i Carabinieri

Una maxi-rissa con 6 turisti coinvolti in un locale a Riccione ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. La rissa è scattata per futili motivi e ha coinvolto un 42enne, un 18enne, una 19enne, una 67enne, una 48enne ed una straniera 27enne che avrebbero preso ad azzuffarsi tra i tavoli del locale, destando lo spavento e la preoccupazione degli altri avventori, che hanno immediatamente segnalato l’evento al 112. Prontamente giunti sul posto, con grande difficoltà, i Carabinieri hanno diviso i 6 litiganti, subendo anche gli insulti oltraggiosi e la resistenza attiva dei due uomini, oppostisi al tentativo di procedere alle operazioni di identificazione. Ricondotti alla calma a fatica, gli indagati sono stati condotti presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Riccione dove, al termine delle operazioni previste, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. In aggiunta a ciò, il 42enne ed il 18enne sono stati deferiti anche per i reati di resistenza ad un pubblico ufficiale ed oltraggio ad un pubblico ufficiale.