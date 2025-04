Riccione, manutenzione strade: ecco i principali interventi del 2025

La giunta comunale di Riccione ha approvato il piano di interventi per la manutenzione straordinaria delle strade per l’anno 2025, destinando un investimento complessivo di 1.712.500,00 euro. L’amministrazione ha deciso di attuare questa iniziativa attraverso il finanziamento tramite un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di risanare e migliorare la viabilità cittadina ed extraurbana, per garantire un ambiente sicuro e accessibile a tutti. L’investimento sarà utilizzato per una serie di lavori volti a ripristinare la pavimentazione delle strade e intervenire su tratti particolarmente usurati, così da rispondere alle esigenze della cittadinanza e migliorare la qualità della vita.

Il piano di manutenzione straordinaria prevede l’utilizzo di materiali di pregio per il ripristino della pavimentazione in pietra danneggiata, in sostituzione dell’asfalto a freddo. Quest’ultimo, infatti, ha un impatto estetico meno gradevole e meno duraturo, motivo per cui si è scelto di intervenire con materiali che meglio si integrano con l’ambiente urbano, garantendo risultati più duraturi e visivamente più gradevoli.