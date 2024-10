Riccione, manovre salvavita e rianimazione cardiopolmonare: sabato corsi di formazione in viale Fogazzaro

In viale Fogazzaro, accanto a piazzale Ceccarini, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 gli istruttori e i volontari della Croce Rossa, nello stand allestito per l’occasione, dimostreranno tutte le manovre salvavita, dal primo soccorso alla disostruzione, dal massaggio cardiaco alla rianimazione cardiopolmonare. Le persone interessate potranno anche provare, assistite dagli istruttori, il massaggio cardiaco che vedranno messo in atto dai volontari. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza delle manovre Rcp (rianimazione cardiopolmonare) che, se conosciute e applicate nel modo corretto, possono consentire a tutti di intervenire in caso di emergenza e salvare una vita in pericolo.

A queste semplici, ma importantissime manovre salvavita, è dedicata la Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare (World restart a heart day) che, sabato 19 ottobre, vedrà i volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Riccione scendere in piazza per un momento di formazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza.

Manovre semplici che fanno la differenza. La catena del soccorso è fatta di piccoli gesti che tutti possono mettere in atto, dalla chiamata al 118 (che presto diventerà per tutta Italia il numero delle emergenze 112) alla valutazione della coscienza di una persona fino alle manovre di rianimazione cardiopolmonare.

L’iniziativa di sabato prossimo si inserisce nella continua attività di formazione e sensibilizzazione portata avanti dal Comitato locale di Riccione attraverso l’impegno, la dedizione e l’altruismo dei suoi volontari. Il comitato riccionese conta 150 volontari impegnati in ambito sociale, sanitario e protezione civile. A loro, da sabato 19 ottobre, si aggiungeranno altri 40 nuovi volontari che hanno appena concluso il corso di formazione e di specializzazione che, almeno una volta all’anno, viene organizzato dal comitato di Riccione. Accanto alle numerose attività socio-sanitarie, la Cri di Riccione è diventata da un anno un centro di formazione certificato Irc (Italian Resuscitation Council) e organizza corsi per la cittadinanza di primo soccorso, disostruzione pediatrica e adulta delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare, oltre a corsi specialistici per laici e sanitari per il rilascio del brevetto per l’uso del defibrillatore. Per informazioni sui vari corsi e le attività organizzate dal comitato: tel. 0541 605253.