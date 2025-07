Un nuovo malore fatale, il secondo in Riviera nel giro di poche ore. Un turista lombardo 80enne ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi mentre faceva il bagno nel tratto d’acqua davanti al bagno 127 a Riccione. L’anziano era in vacanza con la famiglia che ha dato l’allarme: prima il bagnino e poi i sanitari del 118 si sono prodigati per rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.