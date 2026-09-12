Riccione, lunedì la prima campanella per oltre 5mila studenti: liste d’attesa azzerate negli asili

Riccione si prepara alla ripartenza della scuola con numeri importanti e un risultato chiave per le famiglie del territorio. Lunedì 15 settembre saranno 5.353 gli studenti che torneranno in aula per l’avvio del nuovo anno scolastico 2026-2027. Il dato più rilevante riguarda la fascia d’età da zero a sei anni: il Comune è riuscito ad azzerare completamente le liste d’attesa, soddisfacendo la totalità delle domande d’iscrizione presentate dai residenti sia per i nidi che per le scuole dell’infanzia, per un totale di 843 bambini accolti.

A completare la mappa della popolazione scolastica riccionese ci sono poi 1.230 alunni delle scuole primarie, 929 ragazzi delle medie e 2.285 studenti delle superiori. La vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa ha sottolineato come la copertura totale della fascia 0-6 rappresenti un sostegno concreto alla genitorialità, augurando a tutti i ragazzi, ai docenti e alle famiglie un anno ricco di crescita, scoperte e soddisfazioni.