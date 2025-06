Riccione. Luglio è il mese della danza

Luglio trasforma Riccione nella capitale della danza italiana. Oltre ai grandi eventi come il “Festival del Sole” (29 giugno - 4 luglio) e RED Riccione Estate Danza (14-18 luglio), la città ospita due nuovi appuntamenti speciali il 5 e 6 luglio con ingresso gratuito.

Dance Festival 2025 - 5 luglio, Piazzale Roma

Sabato 5 luglio dalle 21:30 a mezzanotte, piazzale Roma diventa un palcoscenico a cielo aperto per la finale del “Dance Festival 2025”, organizzato da Aid&a. In scena le migliori coreografie selezionate dalle dodici rassegne regionali, con esibizioni che spaziano dalla danza classica all’hip hop e al contemporary.

Protagonista speciale sarà Little Phil, coreografo e ballerino noto per “Amici”, che terrà una lezione di hip hop il 2 luglio nell’ambito della “Vacanza studio azzurra”. Durante la serata verranno selezionate le coreografie per la prestigiosa Rassegna internazionale di dicembre al Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Riccione Perla Danza - 5 e 6 luglio, Piazzale Aldo Moro

La terza edizione del gran gala della danza, curato dalla compagnia B-You di Barbara Bianchi, anima piazzale Aldo Moro sabato 5 e domenica 6 luglio alle 21. Due serate gratuite che celebrano tutti gli stili della danza, dal classico alla breakdance, con la partecipazione delle scuole di danza della provincia di Rimini.

Il 5 luglio è previsto anche un workshop formativo con docenti e professionisti di diversi generi: Bro Dalton (afro), Ariel Giulia (tribal fusion), Ramsy (flow hip-hop), Bboy Sapu (breakdance) e altri esperti del settore.

Un’occasione unica per vivere la magia della danza sotto le stelle della Riviera Romagnola.