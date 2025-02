Riccione, luci accese nell’hotel dismesso: spuntano droga, orologi e gioielli

La Polizia locale di Riccione ha intensificato i controlli del territorio nella zona nord della città, con particolare attenzione all’area Marano. Le operazioni sono state condotte sia da pattuglie in uniforme che da agenti in abiti civili, con il supporto dell’unità cinofila.

Il presidio del territorio ha consentito di individuare lunedì 10 febbraio luci accese all’interno di un hotel dismesso ormai da diversi anni. Gli agenti hanno immediatamente contattato il proprietario dell’immobile, organizzando un sopralluogo congiunto per verificarne lo stato.

Nella mattinata dell’11 febbraio, durante un sopralluogo con la proprietà, è stata scoperta l’effrazione e l’occupazione abusiva di alcune stanze da parte di ignoti. In una camera da letto destinata alla direzione dell’albergo, sono state rinvenute evidenti tracce di un bivacco recente. Un grosso armadio, situato in un angolo della stanza, ha attirato l’attenzione degli agenti poiché occultava una porta che conduceva a un altro vano utilizzato come lavanderia. Il cane Ziko, durante la perlustrazione, ha dato segni di interesse, destando il sospetto di una possibile presenza di altro materiale. Dopo aver rimosso l’ostacolo, l’unità cinofila antidroga ha scovato uno scatolone pieno di biancheria, sotto il quale, in fondo, si trovava uno zaino contenente oltre 40 grammi di hashish, sequestrato immediatamente. Inoltre, ulteriori ricerche nell’immobile hanno portato al rinvenimento di quattro orologi, tre anelli in argento e sette monili, tutti di dubbia provenienza e verosimilmente rubati. Gli oggetti sono stati sequestrati per avviare le indagini finalizzate a identificare i legittimi proprietari.