Riccione, lotta allo spaccio nel quartiere Alba: una denuncia e sequestro di cocaina

Nello scorso week-end, l’azione della Polizia locale di Riccione si è concentrata in modo particolare nel quartiere Alba e nelle zone adiacenti, con l’impiego congiunto del reparto operativo e della propria unità cinofila. L’obiettivo di questi servizi straordinari è stato quello di elevare l’attenzione per contrastare e prevenire ogni fenomeno illecito al fine garantire sicurezza, decoro e tranquillità.

Le attività di controllo, svolte anche in abiti civili per una maggiore efficacia, hanno portato all’identificazione e al controllo complessivo di oltre quindici persone.

Durante il servizio, gli agenti della Polizia locale hanno assistito in flagranza alla cessione di cocaina da parte di un cittadino albanese. Immediatamente contattato il magistrato di turno, è stata disposta la perquisizione personale e la successiva perquisizione domiciliare presso la struttura ricettiva in zona Alba dove alloggiava. L’uomo è stato fotosegnalato e deferito all’autorità giudiziaria per spaccio, con il conseguente sequestro della sostanza stupefacente.

I controlli sono stati estesi costantemente anche in ore notturne ai giardini Alba e all’adiacente parcheggio sotterraneo, oltre che alle strutture in disuso presenti nell’area, al fine di prevenire fenomeni di bivacco e degrado.

La Polizia locale ribadisce che il segnale operativo impresso è di “tolleranza zero” su ogni forma di attività illecita. La strategia operativa del Corpo prevede il presidio costante del territorio in tutte le aree comunali, affiancato da interventi mirati laddove si rendano necessari, come strumento fondamentale per contrastare il degrado urbano e garantire sicurezza, decoro e tranquillità alla comunità di Riccione.