Riccione, lotta alla violenza contro le donne: un novembre ricco di iniziative

Per sradicare la violenza contro le donne è indispensabile tradurre l’impegno in azioni concrete e capillari, che vanno dalla formazione più specialistica alla sensibilizzazione quotidiana. Da qui le iniziative della commissione Pari opportunità del comune di Riccione in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
L’obiettivo è duplice: onorare la ricorrenza e, soprattutto, attuare azioni positive volte alla prevenzione e al cambiamento culturale, coinvolgendo la comunità a tutti i livelli. L’intero programma spazia da laboratori intensivi sulla consapevolezza linguistica a corsi per l’autonomia economica, da campagne internazionali di illuminazione a messaggi di aiuto diffusi capillarmente.
Al centro delle iniziative si colloca il 7 novembre il Laboratorio “Dentro alle parole”, realizzato in collaborazione con il Centro antiviolenza Mondo Donna onlus, alla sala conferenze della Biblioteca comunale dalle 10 alle 12 (viale Lazio,10). Questa iniziativa si propone di analizzare il linguaggio come veicolo di stereotipi e, di conseguenza, di violenza. Guidato da un’operatrice antiviolenza e dalla counselor esperta Mirella Valdiserra, il laboratorio offrirà ai partecipanti un percorso esperienziale che, attraverso strumenti di mindfulness e scrittura autobiografica, permetterà di esplorare il potere delle parole nel costruire rispetto, parità e relazioni libere dalla violenza. Le riflessioni nate dal gruppo contribuiranno alla creazione di una mappa collettiva del cambiamento, simbolo di un linguaggio più equo e consapevole. L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità per condividere esperienze, acquisire consapevolezza e rafforzare una cultura di rispetto reciproco. Uno dei progetti elaborati dai laboratori sarà dedicato agli allenatori delle società sportive riccionesi, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel veicolare un linguaggio rispettoso e non violento. Le riflessioni raccolte confluiranno inoltre in una pubblicazione che sarà presentata in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo 2026.
Per info e iscrizioni: info@centroantiviolenza.org