Riccione, lo stadio Nicoletti in concessione al Riccione Calcio 1926

Il Comune di Riccione annuncia l’esito della procedura aperta per l’affidamento in concessione dello storico impianto sportivo comunale “Stadio Italo Nicoletti”. La gara si è conclusa con l’approvazione dei verbali di gara e l’assegnazione della gestione al Raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) guidato dall’A.S.D. Riccione Calcio 1926, unico soggetto che ha partecipato. Il Raggruppamento temporaneo di impresa ha utilizzato l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione al bando attraverso il sostegno della ausiliaria Associazione A.s.d. Polisportiva Riccione Aps.

Con l’approvazione dei verbali di gara e il completamento delle verifiche normative, il Comune procederà alla formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva. A partire dal 31 agosto 2024, il nuovo concessionario prenderà ufficialmente in gestione l’impianto, segnando così l’inizio di una nuova fase di sviluppo per lo sport riccionese.

Il Comune di Riccione conferma il proprio impegno a garantire trasparenza e rigore in tutte le fasi della gestione delle strutture sportive comunali, a beneficio della comunità e degli appassionati di sport.

“L’amministrazione comunale si attiverà sin da subito per garantire gli spazi adeguati per i ragazzi del settore giovanile della società United Riccione, che avrà in gestione lo stadio fino al prossimo 31 agosto”, assicurano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola. “Siamo consapevoli dell’importanza di mantenere attivo il programma sportivo per i giovani, e per questo motivo stiamo già lavorando per trovare soluzioni alternative che assicurino continuità e qualità alle attività sportive - proseguono Angelini e Imola -. Il nostro obiettivo è garantire che per la stagione 2024-2025 ogni giovane atleta possa continuare a beneficiare di spazi idonei per allenamenti e competizioni, senza interruzioni”.