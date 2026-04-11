Riccione, lo Stadio del Nuoto diventa un set per il film “Piove col sole”

Giovedì 9 aprile lo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato un evento speciale: le riprese del film “Piove con il sole” di Kristian Gianfreda, una produzione Coffee Time Film sostenuta e finanziata dalla Film Commission della Regione Emilia Romagna. Per la giornata, l’impianto è stato temporaneamente riconvertito in un set cinematografico. All’interno del fittissimo calendario di gare che lo Stadio del Nuoto ospita ogni mese, le riprese sono state possibili grazie alla collaborazione di tutto lo staff riccionese che è riuscito a non interrompere i servizi programmati: la sinergia con la produzione è stata fondamentale per il successo di questa operazione, che ha visto coinvolti numerosi professionisti del settore cinematografico e sportivo.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato questa iniziativa, che testimonia ancora una volta il ruolo centrale della nostra struttura non solo come centro sportivo, ma anche come location di eccellenza per progetti culturali e artistici - ha dichiarato Michele Nitti, presidente di Polisportiva Riccione. - Il film tocca temi importanti e centrali della vita quotidiana dei ragazzi, argomenti che ci vedono particolarmente sensibili anche nelle nostre attività di tutti i giorni; la partecipazione di Polisportiva Riccione in questo progetto ci rafforza nella nostra idea di formare non solo atleti ma persone consapevoli”.