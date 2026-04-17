Riccione, lo “Space” 26° al mondo tra i locali notturni: “Risultato straordinario”

Dalla nuova apertura all’ingresso nell’élite mondiale: Space Riccione si conferma nella Top 100 Clubs di Dj Mag, prestigiosa classifica annuale stilata dalla nota rivista britannica Dj Magazine, che individua i 100 migliori locali notturni e discoteche al mondo. E sale dal 35° al 26° posto assoluto confermandosi il miglior club italiano. Un risultato che arriva a distanza di appena due stagioni dall’avvio del progetto e che, nelle intenzioni, va oltre il singolo locale, chiamando in causa anche il posizionamento della città.