Riccione, litiga con un gruppo di ragazzi e poi si scaglia contro un bus colpendolo a testate: 31enne in prognosi riservata

Momenti di forte tensione tra i passanti a Riccione nella notte tra giovedì, dove un uomo romano di 31 anni ha dato vita a una serie di pericolose intemperanze. Da quanto appreso dai Carabinieri, l’uomo si trovava in un evidente e forte stato di alterazione psicofisica.

Tutto è cominciato in viale Milano, dove il 31enne ha dapprima avuto un acceso confronto con alcuni giovanissimi. La situazione è poi degenerata spostandosi verso piazzale Roma: qui, con il volto e i vestiti macchiati di sangue a causa della precedente colluttazione, il protagonista ha iniziato a urlare frasi sconnesse. Nel giro di pochi minuti di assoluto delirio, l’uomo si è scagliato contro un autobus di linea colpendolo a testate, ha tentato di buttare a terra uno scooter in movimento e si è infine gettato sul cofano di un’auto per bloccarla.

La corsa dei suoi eccessi si è interrotta con l’arrivo dei Carabinieri. Durante le fasi dell’intervento, a causa delle sue condizioni psico-fisiche fortemente compromesse, il trentunenne si è accasciato al suolo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ne ha disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Dagli esami clinici effettuati all’interno della struttura ospedaliera sarebbe emerso l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.