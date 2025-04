Riccione. Le “Stazioni di Posta” per l’inclusione

Il Comune di Riccione, capofila del Distretto, lancia un avviso pubblico per enti del Terzo settore interessati a co-progettare “Équipe multiprofessionale – Stazioni di Posta”. Finanziato dal PNRR (Missione 5), il progetto mira a contrastare la marginalità estrema offrendo supporto, consulenza e orientamento alle persone fragili.

Si costituirà un’équipe con esperti in diverse aree (educativa, sociale, legale, sanitaria, psicologica, transculturale) che opererà nelle “Stazioni di Posta” di San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna (in ristrutturazione) e sul territorio distrettuale. Le “Stazioni di Posta” saranno sportelli d’aiuto per ridurre la marginalità e promuovere l’inclusione, offrendo assessment, case management, consulenza legale e amministrativa, e supporto per residenza fittizia e fermoposta. L’ente co-progettante indirizzerà l’utenza anche verso servizi primari (pasti, sanità, igiene). Le attività dureranno da giugno 2025 a marzo 2026.

L’obiettivo è una collaborazione pubblico-privato per un impatto duraturo. Il budget è di 170.000 euro, con richiesta di cofinanziamento (anche non economico) all’ente selezionato. La procedura prevede diverse fasi, dalla selezione del partner alla realizzazione.

L’avviso completo è disponibile su www.comune.riccione.rn.it. Scadenza domande: ore 12 del 19 maggio.