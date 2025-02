Riccione, “Le Conchiglie” apre a giugno: “ Il più grande villaggio vacanze”

«Club Family Hotel Village Riccione: l’abbiamo fatta grossa». Così presenta la sua nuova “creatura” Andrea Falzaresi, ceo di Club Family Hotel, dando l’annuncio ufficiale via web, e si tratta della rinascita del complesso “Le Conchiglie”, sul cui perimetro sta prendendo forma «Il più grande villaggio vacanza in città che aprirà i battenti a giugno con numerose attrazioni e offerte». La parte anteriore dell’edificio è infatti in fase finale, e «questo indica che i lavori sulla facciata principale non hanno incontrato ostacoli» dice l’imprenditore.

Il complesso era stato acquisito dalla società di Falzaresi all’asta per una somma di poco inferiore ai 3 milioni di euro. Alla proposta di accordo operativo però, con il suo team di collaboratori, presentarono un progetto alternativo, era per cui necessario fare una sintesi, ma non fermarsi. L’idea è stata quindi quella di intervenire sul blocco principale così da riuscire ad aprire una parte della grande struttura ricettiva in tempi stretti. Per il resto, la parte posteriore alla principale, attende ancora un accordo. Riguardo a ciò Falzaresi ha spiegato che «non sono necessari ulteriori accordi per la parte anteriore dell’edificio, mentre per la parte posteriore c’è da lavorare».

L’imprenditore ha rivelato che quella zona è stata demolita e che erano in programma sviluppi residenziali, un progetto che è stato complicato, ma che ora si sta rimettendo in sesto. «Qui erano in programma bungalow e casette, era tutta residenziale - ha dichiarato -. Per il momento, però, il focus è sull’apertura della zona frontale con 92 camere, una delle prime realizzazioni più concrete del progetto».