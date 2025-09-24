Riccione, le avventure dell’ispettore Cagnaz: via alle riprese della serie in onda su Rai2

La città di Riccione si prepara ad accogliere le riprese della nuova miniserie TV “Cagnaz”, un progetto prodotto dalla Garbo Produzioni Srl, che vedrà protagonista la riviera romagnola in una storia avvincente di crimine e ironia.

Le riprese inizieranno sabato 27 settembre alla spiaggia libera in corrispondenza della foce del Marano, e proseguiranno il 3 ottobre all’Ospedale Ceccarini, il 6 ottobre presso l’Hotel Promenade e lunedì 27 ottobre 2025 nella scenografica cornice del Grand Hotel.

La serie, che sarà trasmessa in prima serata su Rai 2, è diretta da Alessandro Roja e racconta le avventure dell’ispettore Cagnaz, un poliziotto fuori dagli schemi che, con l’aiuto del collega Ossani, risolve i casi più complicati nella Riviera romagnola. La trama, che mescola crimine e ironia, approfondisce anche il lato umano del protagonista, Cagnaz, svelando un passato doloroso e una lotta contro la malavita locale.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare le riprese di una serie TV che racconta la nostra terra e la nostra gente in modo autentico e coinvolgente,” ha dichiarato l’assessore al Turismo, Mattia Guidi. “Le location di Riccione offriranno uno sfondo perfetto per una storia che mescola intrighi e ironia, mostrando alcuni scorci della nostra Città all’interno di prodotti televisivi che andranno in onda su una delle più importanti emittenti nazionali all’interno della più prestigiosa fascia oraria della prima serata.”

La Garbo Produzioni, casa di produzione indipendente fondata nel 2017 da Maite Bulgari, è già conosciuta per aver realizzato serie di successo come L’ispettore Coliandro, La Porta Rossa e Il Silenzio dell’Acqua, trasmesse su Rai e Mediaset e vendute in tutto il mondo. Oltre alle serie, la Garbo Produzioni ha lavorato anche su film di alto profilo e documentari di successo, come Domenico Modugno. L’italiano che incantò il mondo e Lucio per amico. Ricordando Battisti, andati in onda su Rai 1.

Il cast di “Cagnaz” è capitanato da un team di talentuosi attori, con un ruolo di primo piano per Alessandro Roja, che firma anche la regia della serie.