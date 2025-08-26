Riccione. Lavori sulla rete idrica: modifiche alla viabilità in viale Castrocaro

Da questa mattina, e fino alla serata di venerdì 29 agosto, la corsia in direzione Rimini-Cattolica di viale Castrocaro sarà chiusa al traffico. La chiusura riguarda il tratto in corrispondenza della rotatoria Punta dell’Est (incrocio tra viale Emilia e viale Castrocaro) ed è necessaria per consentire ad Hera di effettuare importanti lavori di collegamento tra due reti idriche, volti a migliorare l’efficienza e la sicurezza del servizio.

Per tutta la durata dell’intervento, la corsia opposta, in direzione Cattolica-Rimini, rimarrà aperta e regolarmente percorribile.

Attenzione: la linea 11 degli autobus provenienti da Rimini subirà una temporanea deviazione del percorso. Gli autobus transiteranno per viale Liguria, viale Po e viale Emilia, prima di immettersi su viale Verdi e viale D’Annunzio.